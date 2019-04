Das Unternehmen aus Österreich betreibt in Deutschland bereits knapp 50 Möbelhäuser. Nun will XXXLutz Möbelriese Ikea überholen.

Die österreichische Möbelkette XXXLutz will in Deutschland an Marktführer Ikea vorbeiziehen. "Wir wollen die Nummer eins im deutschen Möbelhandel werden", sagte Mitinhaber und Geschäftsführer Andreas Seifert der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Freitag).

Derzeit befinden sich den Angaben zufolge neue Möbelhäuser in Bayreuth, Gera, Hagen und Heidelberg in der Planung. ...

