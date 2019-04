Die zum Jahreswechsel erhöhten Hürden für ausländische Investoren bleiben in Kraft. Der Bundestag verzichtete am frühen Freitagmorgen formal darauf, die entsprechende Änderung der Außenwirtschaftsverordnung wieder rückgängig zu machen. In sicherheitsrelevanten Bereichen können Investitionen aus dem Ausland damit weiterhin schon ab einer Anteilshöhe von 10 Prozent geprüft werden und nicht - wie zuvor - erst ab 25 Prozent.

Ziel der Änderung ist, dass die Bundesregierung früher eingreifen kann, wenn möglicherweise deutsche Sicherheitsinteressen betroffen sind. Die Regelung bezieht sich auf sensible Bereiche wie Verteidigung oder kritische Infrastrukturen und soll auch Spionageversuche abwehren. Hintergrund sind versuchte Firmenübernahmen durch chinesische Investoren wie etwa im vergangenen Jahr beim Stromnetzbetreiber 50Hertz./ax/DP/zb

