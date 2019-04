Im Schatten von Netflix und Amazon hat Disney einen eigenen Streamingdienst entwickelt. Was das für die großen Konkurrenten bedeutet und wie es um die Erfolgschancen von Disney+ bestellt ist.

Die Schöne und das Biest, Star Wars, Iron Man, Mulan, Titanic und Avatar haben mehr gemein, als das auf den ersten Blick scheinen mag. Abgesehen davon, dass es allesamt wahnsinnig erfolgreiche Filme sind, gehören sie zur Walt Disney Company. Und: Sie sind auf Netflix zu sehen. Das könnte sich bald ändern, wenn Disney eine eigene Streaming-Plattform mit dem Namen Disney+ auf den Markt bringt.

Diese hat das Unternehmen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vor Investoren und auf Twitter vorgestellt. Angekündigt hat Disney ein eigenes Engagement auf dem beständig wachsenden Markt für Videostreaming schon 2017. Seitdem habe das Projekt bei Disney oberste Priorität, verkündete Chef Robert Iger damals. Der Start von Disney+ ist in den USA nun für den 12. November 2019 angesetzt. Europa soll kurz darauf folgen, innerhalb von zwei Jahren sollen alle weltweit relevanten Regionen erschlossen sein.

Der eigene Dienst soll ein Pendant bilden zu Netflix, Amazons Prime Video und Apples erst kürzlich vorgestelltem Produkt Apple TV+, das im Herbst starten soll. Doch statt wie Amazon und Netflix dabei auf Filme und Serien verschiedenster Produktionsfirmen zu setzten, soll es auf Disney die Inhalte aus dem eigenen Haus geben. Mehr als zehn Jahre nach dem Start von Netflix geht Disney damit eine ziemlich riskante Wette ein - der Erfolg ist keinesfalls garantiert. Wenn die Wette allerdings aufgeht, ist das Geschäftsmodell von Netflix bedroht. Das erwartet Verbraucher und Wettbewerber jetzt:

Noch ein Dienst mehr

Disney+ bedeutet für Netflix und Co. ganz grundlegend natürlich erst einmal einen Konkurrenten mehr und für Verbraucher im Umkehrschluss ein Angebot mehr. Doch braucht es das überhaupt? "Für Nutzer wäre ein Angebot, das alles anbietet, natürlich optimal - doch das wird es niemals geben", erklärt Florian Kerkau, Geschäftsführer des Berliner Beratungs- und Marktforschungsunternehmen Goldmedia. "Deshalb müssen sie sich entscheiden. Und durchschnittlich haben Verbraucher zwei bis drei Streaming-Abonnements."

Disney+ schickt sich nun an, eines dieser Abos zu werden. Keine leichte Aufgabe. Damit Disneys Plan dennoch aufgeht, kommt es laut Kerkau auf die Inhalte an. Und hier könnte Disney+ tatsächlich punkten. Denn neben Disneys eigenen Animationsfilmen wie Aladdin, Arielle oder Mulan produzieren Tochterunternehmen wie die Marvel Studios, die ABC Studios und seit Ende März auch 20th Century Fox für die Walt Disney Company auch andere Filme. Das auf den ersten Blick klein wirkende Portfolio der familienfreundlichen Filme wird so um Filmikonen wie Darth Vader, die Avengers, Deadpool oder den von Brad Pitt gespielten Tyler Durden aus Fight Club drastisch erweitert. Disney+ könnte dadurch viel mehr sein als nur ein weiteres Angebot unter vielen.

Neue Eigenproduktionen entscheiden über den Erfolg

Damit das gelingt, braucht es mehr als die altbekannten Inhalte: "Alte Filme sind zwar Disneys Schatz. Doch ich glaube kaum, dass ein Film wie Cinderella viele Nutzer dazu bringt, einen monatlichen Beitrag für Disney+ zu zahlen." Und erst recht nicht, wenn diese Nutzer womöglich seit Jahren Abonnenten von Netflix oder Amazon Prime sind. "Es wird ganz besonders auf ...

