FORSCHUNG - Fraunhofer-Präsident Reimund Neugebauer hält nichts von Altmaiers Idee, Zusammenschlüsse europäischer Unternehmen zu EU-Champions zu fördern, um so der zunehmenden Konkurrenz aus China die Stirn zu bieten. Neugebauer warnt: "Wettbewerbsfähigkeit kann durch Größe gestärkt werden, aber die gesündere Wettbewerbsfähigkeit ist die durch Originalität von Produkten, höchste Produktivität und Kosteneffizienz auch in Hochlohnländern - sowie Nachhaltigkeit im wissenschaftlichen Vorlauf." Da sei Deutschland durchaus gut aufgestellt. Statt einer neuen Industriestrategie fordert der Chef von fast 27.000 Fraunhofer-Forschern eine "Ermöglichungsstrategie". Die Politik müsse endlich Rahmenbedingungen setzen, die Innovation und Wertschöpfung erleichtern und Nachteile gegenüber anderen Weltregionen ausgleichen. "Für Wettbewerbsfähigkeit müssen die Unternehmen durch Originalität und Kreativität selbst sorgen, da sollte der Staat nicht steuernd eingreifen." (Handelsblatt S. 6)

ABSCHIEBUNG - In den vergangenen Wochen erlebte die Berliner Politik einen ungewöhnlich sanften Horst Seehofer (CSU). Jetzt jedoch setzt Seehofer wieder auf Härte - und entfacht gleich eine neue Kontroverse. Am Mittwoch will sich das Bundeskabinett mit den Vorschlägen des Innenministeriums zur Erleichterung von Abschiebungen befassen: dem "Geordnete-Rückkehr-Gesetz". Trotz aller Reformen seit der Flüchtlingskrise habe sich das "zur Verfügung stehende rechtliche Instrumentarium" als "noch nicht effektiv genug erwiesen", heißt es in einer aktuellen Fassung des Entwurfs, die dem Handelsblatt vorliegt. Gegen dieses Vorhaben formiert sich parteiübergreifender Widerstand. (Handelsblatt S. 11)

ABSCHIEBUNG - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) ist von seinem Plan abgerückt, Flüchtlingshelfern mit Haft zu drohen, wenn sie die Abschiebung von Asylbewerbern verhindern. "Wir wollen durch die Strafbarkeit keine Nichtregierungsorganisationen treffen", sagte Seehofer. Man konzentriere sich nun vielmehr auf die Quelle der Information, "das ist der Amtsträger", der Dienstgeheimnisse verrate. (SZ S. 7)

NAHVERKEHR - Ab kommendem Jahr sollen Fahrgäste des öffentlichen Nahverkehrs mit einer App durch ganz Deutschland reisen können. Eine entsprechende Vernetzung von zunächst neun Verkehrsbetrieben gehe 2020 online, sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbands deutscher Verkehrsunternehmen, Oliver Wolff. (FAZ S 18)

ATOMENERGIE - Seit 2014 gibt der Bund keine Hermeskredite mehr für Atomexporte. Nun mehren sich die Stimmen, dieses Verbot zu lockern. Hintergrund ist ein vieldeutiger Passus im Koalitionsvertrag. Danach soll die Bundesregierung "ein Konzept zum perspektivischen Erhalt von Fachwissen und -personal für Betrieb, Rückbau und zu Sicherheitsfragen bei Nuklearanlagen" erarbeiten. Ohne staatliche Hilfe bei den Ausfuhren lasse sich dieses Ziel nicht erreichen, glaubt Karsten Möring, der für die CDU im Umweltausschuss sitzt. "Dazu brauchen wir auch industrielle Kompetenz." Ohne die Hermes-Bürgschaften aber lasse sich nukleare Sicherheitstechnik nicht in nennenswertem Umfang exportieren. (SZ S. 17)

BAUBRANCHE - In der Kontroverse um den Plan, Grundstückseigentümer zum Wohnungsbau zu zwingen, erhält Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer Unterstützung durch den Deutschen Städtetag. Der nennt das Baugebot, mit dem Palmer die Eigentümer zum Bauen oder Verkaufen bewegen will, ausdrücklich als eine von vielen Maßnahmen, mit denen die Städte versuchen können, mehr bezahlbare Wohnungen zu bauen. (FAZ S. 15)

ARBEITSLOSENVERSICHERUNG - Die Bundesagentur für Arbeit kann trotz eingetrübter Konjunktur auch 2019 und 2020 mit deutlich höheren Haushaltsüberschüssen rechnen als veranschlagt. Allein in diesem Jahr dürfte der Überschuss 2,3 Milliarden erreichen und damit gut viermal so hoch ausfallen wie in ihrem Haushalt geplant. Das zeigt eine neue Prognose des Finanzwissenschaftlers Alfred Boss für das Kieler Institut für Weltwirtschaft. Der Forscher plädiert für eine weitere Senkung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung auf 2,2 Prozent des Bruttolohns. (FAZ S. 17)

RENTENVERSICHERUNG - Negativzinsen belasten zunehmend auch deutsche Sozialversicherungen und staatliche Fonds. Allein die Rentenversicherung verlor dadurch im vergangenen Jahr netto 54,5 Millionen Euro. Das geht aus der Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine kleine Anfrage der FDP-Fraktion hervor, die der Rheinischen Post vorliegt. Der Gesundheitsfonds der gesetzlichen Krankenversicherung verbuchte demnach negative Erträge von netto 9,2 Millionen Euro. Auch der Ausgleichsfonds der Pflegeversicherung machte ein Minus von 6 Millionen Euro. Wegen der andauernden Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) haben viele Banken Negativzinsen für Geldkonten eingeführt. Leidtragende sind private Kunden und Unternehmen, aber auch der Staat. (Rheinische Post)

BREXIT - Die EU und Großbritannien haben sich auf eine Verschiebung des Brexit auf den 31. Oktober geeinigt. Einer der großen Verlierer dieser Entscheidung könnte Manfred Weber, Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP) für die Europawahl, sein. Bislang konnte der Niederbayer mit einer klaren Mehrheit für seine Konservativen rechnen und sich damit Hoffnungen auf die Übernahme des Amtes des Kommissionspräsidenten machen. Durch die Teilnahme der Briten an der Europawahl im Mai verschieben sich wohl die Verhältnisse, entsprechend kritisch reagiert Weber auf die Brexit-Verzögerung. "Ich kann niemandem erklären, wie es sein kann, dass ein Land, das aus der EU austritt, maßgeblichen Einfluss auf die Europawahl nehmen wird", sagte Manfred Weber. (Augsburger Allgemeine)

STEUERN - Eine jetzt vorgelegte Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) dürfte die Debatte über zu hohe Steuerbelastung und mangelhafte Infrastruktur in Deutschland befeuern. Die Ökonomen der Industrieländerorganisation haben die Belastung von Arbeitnehmern in verschiedenen Staaten untersucht und kommen zu einem eindeutigen Ergebnis: Die Bundesrepublik ist Weltspitze, wenn es um Steuern und Sozialbeiträge geht. (Welt S. 9)

April 12, 2019

