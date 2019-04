Moneycab.com: Herr Lienhard, Hotelaktien sind eine Schweizer Spezialität, und die Hof Weissbad AG hat fast 4000 Aktionäre. Dürfen Sie uns verraten, wer Ihr Hauptaktionär ist?

Christian Lienhard: Unsere Gäste, gleich wie unsere Aktionärinnen und Aktionäre, schätzen die Diskretion unseres Hauses. Deshalb legen wir die Beteiligungsverhältnisse nicht offen. Wir sind stolz, dass die Hof Weissbad-Aktie von allem Anfang sehr breit gestreut war. Und auch noch heute haben wir mehr als 3700 Aktionärinnen und Aktionäre; wobei nur 19 Aktionäre einen Besitz von mehr als 100 Aktien haben. 90 % unserer Aktionäre halten 1 - 10 Aktien.

Die Anteilscheine sind also breit verteilt. Das spricht für eine gute Verankerung in der Bevölkerung. Wie viele Aktien werden denn so im Schnitt pro Jahr bei der Appenzeller Kantonalbank umgesetzt?

Im Aktienregister gibt es rund 300 Mutationen pro Jahr. Die Hof-Weissbad Aktie wird dabei als Familienaktie sehr geschätzt, zum Beispiel als Geschenk bei Volljährigkeit.

Die Investitionen in den Umbau des Hofs zu Beginn des letzten Jahres sowie für den Kauf und die Einrichtung der Weissbad Lodge wurden durch Aufnahme von Fremdkapital finanziert. Zu welchem durchschnittlichen Zinssatz können Sie Ihre auf 23 Millionen gestiegenen langfristigen Verbindlichkeiten bedienen?

Wir legen Wert auf ein balanciertes Verhältnis zwischen Fest- und Libor-Hypotheken. Die Verzinsung liegt bei rund einem Prozent.

Mit einer Auslastung von rund 90 Prozent und einem Umsatz pro Logiergast von rund 500 Franken pro Tag liegt die Hof Weissbad AG auf einem sehr ansprechenden Niveau. Wird die neue Lodge die Auslastung noch weiter erhöhen und den Umsatzdurchschnitt hingegen senken?

In der Auslastung von 89.9 % wie im Geschäftsbericht ausgewiesen ist die Weissbad Lodge nicht enthalten. Seit der Eröffnung der Weissbad Lodge im Juli 2018 haben wir knapp 2000 Logiernächte verkauft. Bis sich ein neues Haus etabliert hat dauert es aus Erfahrung 4-5 Jahre. Deshalb trennen wir bei der Auslastung Lodge und Hof Weissbad. Die Weissbad Lodge richtet sich an Individual-Reisende, die auf gutem Niveau eine Übernachtung suchen. Selbstverständlich können die Lodge-Gäste vom Angebot im Hof Weissbad profitieren, so beispielsweise Gastronomie oder Wellness. Diese Zusatzleistungen werden separat berechnet.

Christian Lienhard, Direktor Hof Weissbad

Der hohe Pro-Kopf-Umsatz liegt natürlich an den Kur- und Reha-Gästen. Zu den über 200 Mitarbeitenden der Hof Weissbad AG zählen zahlreiche Ärzte. Der Personalaufwand macht rund die Hälfte des Bruttoergebnisses aus. Damit ist Der Hof wohl der bedeutendste Arbeitgeber in Appenzell, oder?

Ja. ...

