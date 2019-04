Holzwickede - Die achte und finale Staffel der erfolgreichsten Serie der Welt steht in den Startlöchern. Am Sonntag, 14. April 2019, strahlt der amerikanische Sender HBO die erste Folge der auf George R. R. Martins basierender Fantasy-Saga aus. Die mit insgesamt 47 Emmys ausgezeichnete Serie erstreckt sich in der 8. Staffel auf insgesamt sechs Episoden, welche zwischen Oktober 2017 und Juli 2018 in Europa gedreht wurden. Fans aus aller Welt strömen zu den unterschiedlichsten Drehorten, doch wo sind die berühmten Szenen in Europa entstanden? Holidayguru liefert mit seinem ultimativen Game of Thrones Reiseführer die Antwort.

Von Island…

Die Szenen im nördlichsten Lande von Westeros, die Heimat der Wildlinge jenseits der Mauer, spielten hauptsächlich in Island. Im Nordosten der faszinierenden Insel befindet sich zum Beispiel der See Mývatn. Ganz in der Nähe des Sees liegen die Badegrotten Grjótagjá und Stóragjá. Hier spielte sich die berühmte Liebesszene in der dritten Staffel zwischen John Schnee und Ygritte ab. Ein paar Kilometer weiter im Süden bei Dimmuborgir treffen Fans auf ein imposantes Lavafeld mit bizarr geformten Steinformationen. Auf diesem Lavafeld schlugen die Wildlinge ihr Lager während des Feldzuges gen Süden auf.

Ein weiterer Drehort ist im Osten der beiden Badegrotten am Námafjall zu finden. Der Bergpass des aktiven Vulkans erschwerte der Nachtwache am Ende der zweiten Staffel den Weg in das Land der Wildlinge. Weitere Szenen jenseits der Mauer sind auf dem Weg von Reykjavik nach Reykjahlíð im Vatnajökull-Nationalpark zu finden. Der Nationalpark diente als Drehorte für die verschiedensten Szenen der Serie. Auch das Grüne Tal ist teilweise auf der faszinierenden Insel beheimatet. Arya Stark und Sandor Clegane bestritten im Nationalpark Thingvellir ihren gefährlichen Weg ...

