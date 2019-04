Ab kommendem Jahr sollen Fahrgäste des öffentlichen Nahverkehrs in einer einzigen App Fahrkarten für die öffentlichen Verkehrsmittel in ganz Deutschland kaufen können. Eine entsprechende Vernetzung der Apps verschiedener Verkehrsbetriebe gehe 2020 online, sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbands deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), Oliver Wolff, der FAZ (Freitagsausgabe).



Ein Fahrgast aus Frankfurt solle dann beispielsweise mit der App seines Rhein-Main-Verkehrsverbunds auch Tickets in Stuttgart oder München kaufen können, ebenso eine Stuttgarterin für Fahrten in Frankfurt oder Mainz. Zunächst sind neun Verkehrsbetriebe an Bord, unter anderem aus Frankfurt, Mainz, Wiesbaden, Stuttgart, München, Bochum, Dortmund, Heidelberg und Mannheim. Auch die Deutsche Bahn ist unter den Projektpartnern. Später solle es auch möglich sein, Fernverkehrsfahrkarten über das "Mobility inside" genannte System zu kaufen, hieß es beim VDV. "Mobilty inside wird dieses Jahr mit einem Pilotprojekt starten. Die App, mit der man dann quer durch Deutschland fahren kann, wird im kommenden Jahr online gehen", sagte Wolff.



"Das Mobilitätsverhalten hat sich verändert und sich weit über die eigene Stadt oder Region ausgedehnt, die Verkehrsverbünde sind in ihren räumlichen Grenzen aber so geblieben, wie sie sind", fügte Knut Ringat hinzu, Sprecher der Geschäftsführung des Rhein-Main-Verkehrsverbunds und VDV-Vizepräsident. Deshalb müssten Fahrgäste die Möglichkeit bekommen, mit einer App durch ganz Deutschland zu fahren.