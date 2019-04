TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit einer uneinheitlichen Tendenz zeigen sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am letzten Handelstag der Woche. Übergeordnet fehlten die Impulse, so ein Teilnehmer. Von den US-chinesischen Handelsgesprächen seien zwar zuletzt wieder positive Indikationen gekommen, ein Abschluss ist allerdings weiterhin nicht in Sicht. Daneben wartet der Markt auf den Beginn der US-Berichtssaison. Im späteren Tagesverlauf veröffentlichen JP Morgan und Wells Fargo ihre Ergebnisse für das erste Quartal.

Der Nikkei-225 verbessert sich in Tokio um 0,5 Prozent auf 21.820 Punkte. Hier stützt ein schwächerer Yen. Der Dollar klettert auf 111,75 Yen, nach rund 111,15 Yen zur gleichen Vortageszeit, was sich vor allem auf Exportwerte positiv auswirkt. Allerdings sei das Aufwärtspotenzial des Marktes im Vorfeld des Wochenendes begrenzt, heißt es.

Dagegen verliert der Schanghai-Composite 0,4 Prozent auf 3.176 Punkte, für den Hang-Seng-Index geht es ebenfalls um 0,4 Prozent nach unten. Der Kospi in Seoul zeigt sich mit einem kleinen Aufschlag. Er könnte damit den elften Handelstag in Folge mit einem Plus schließen - dies war ihm zuletzt im Jahr 2009 gelungen.

In Singapur geht es um 0,2 Prozent nach unten, nachdem der Index am Vortag auf dem höchsten Stand seit acht Monaten geschlossen hatte. Belastet wird die Stimmung etwas von einem schwächer als erwartet ausgefallenen Wachstum im ersten Quartal. Dieses fiel mit einem Plus von 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr unter der Erwartung einer Zunahme um 1,5 Prozent aus.

Toshiba mit gescheitertem Verkauf unter Druck

Die Toshiba-Aktie verliert in Tokio 3,2 Prozent, nachdem der geplante Verkauf des US-Flüssiggas-Geschäfts an die chinesische ENN Ecological Holdings gescheitert ist. Das chinesische Unternehmen verwies auf eine fehlende Genehmigung durch die US-Behörden. Dies sei ein Rückschlag für Toshiba, das sich von Beteiligungen trennen wolle, heißt es. Die US-Sparte habe zuletzt deutliche Verluste eingefahren.

Mit einem Plus von 7,3 Prozent führen Fast Retailing die Gewinnerliste an. Das Einzelhandelsunternehmen hat starke Ergebnisse für das zweite Quartal vorgelegt. Bei den Exportwerten steigen Sony um 1,3 Prozent.

Die Panasonic-Aktie legt um 2,6 Prozent zu. Panasonic und der US-Elektroautohersteller Tesla haben die Pläne zum Ausbau ihrer gemeinsamen Batteriefabrik auf Eis gelegt. Hintergrund sind Sorgen in Bezug auf den Absatz bei Elektrofahrzeugen. Die Kapazitäten sollten bis zum kommenden Jahr um rund 50 Prozent erweitert werden. In der Fabrik werden Batterien für das Tesla Model 3 gebaut, dessen Absatz zuletzt schwächelte. Bislang haben Panasonic und Tesla in die Fabrik rund 4,5 Milliarden Dollar investiert.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.238,40 +0,64% +10,48% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.819,81 +0,50% +9,02% 08:00 Kospi (Seoul) 2.226,57 +0,10% +9,09% 08:00 Schanghai-Comp. 3.175,84 -0,44% +27,34% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 29.732,20 -0,36% +16,51% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.325,33 -0,16% +8,44% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.626,86 +0,16% -3,92% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1292 +0,3% 1,1257 1,1286 -1,5% EUR/JPY 126,18 +0,4% 125,66 125,43 +0,4% EUR/GBP 0,8637 +0,2% 0,8623 0,8623 -4,0% GBP/USD 1,3074 +0,2% 1,3055 1,3093 +2,6% USD/JPY 111,75 +0,1% 111,63 111,15 +1,9% USD/KRW 1139,75 -0,2% 1141,96 1139,68 +2,3% USD/CNY 6,7198 +0,0% 6,7194 6,7156 -2,3% USD/CNH 6,7266 -0,0% 6,7282 6,7231 -2,1% USD/HKD 7,8438 +0,0% 7,8433 7,8434 +0,2% AUD/USD 0,7133 +0,1% 0,7126 0,7162 +1,2% NZD/USD 0,6738 +0,1% 0,6729 0,6755 +0,4% Bitcoin BTC/USD 5.031,26 +0,1% 5.024,13 5.210,26 +35,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,79 63,58 +0,3% 0,21 +37,2% Brent/ICE 71,00 70,83 +0,2% 0,17 +29,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.292,52 1.292,60 -0,0% -0,09 +0,8% Silber (Spot) 14,98 14,97 +0,1% +0,01 -3,3% Platin (Spot) 893,43 891,50 +0,2% +1,93 +12,2% Kupfer-Future 2,90 2,89 +0,5% +0,02 +9,5% ===

