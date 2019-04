Dreimal null Prozent in den bedeutendsten Indizes der Welt (alle in New York) gibt es selten und offenbar halten alle die Luft an, bevor es ab Montag in die neue Berichtssaison geht. Laut Auszählungen aller Analysten-Meinungen wird in 70 Prozent aller Fälle ein Rückgang der Erträge im ersten Quartal erwartet. Das wird wiederum als Kontraindikator gewertet, denn alle Indizes notieren weiterhin deutlich über der 200-Tage-Linie, die den grundsätzlichen Trend angibt. Es steht eine spannende Woche bevor. Typisch dafür:



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info