The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.04.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.04.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A0ZJU6 ERSTE GP BNK AG 13-19 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA AU3CB0220184 EXPORT-IMPORT BK 14/19MTN BD00 BON AUD N

CA XFRA CA62895ZAJ99 NAV CANADA 2019 MTN BD00 BON CAD N

CA XFRA CH0241634929 METROP.L.GL FDG I 14-19 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0276237648 GEBERIT 15-19 BD00 BON CHF N

CA PRDA XFRA USU7415PAA31 PRIME SEC.SER./FIN. 16/23 BD01 BON USD N

CA XFRA AU3FN0022935 EXPORT-IMPORT BK 2019 FLR BD02 BON AUD N

CA XFRA DE000HSH4GU9 HCOB MM III 13/19 BD02 BON EUR N

CA GRDA XFRA GR0114028534 GRIECHENLAND 14-19 BD02 BON EUR N

CA XFRA USY81647AA02 ST.BK.O.INDIA(LDN.B)14/19 BD02 BON USD N

CA OIS1 XFRA XS1057074871 OIL INDIA 14/19 BD02 BON USD N

CA FG3B XFRA XS1057487875 FCA BNK (IE BR.)14/19 MTN BD02 BON EUR N

CA 30R0 XFRA US62548D1000 MULTICHOICE GR.ADR RC-,02 EQ01 EQU EUR N