FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.04.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

BEW XFRA CA2553311002 DIVERSIFIED ROYALTY 0.012 EUR

H9I XFRA SE0000652216 ICA GRUPPEN AB SK 2,50 1.101 EUR

HL9C XFRA SE0011090018 HOLMEN AB B SK 25 0.646 EUR

EOB XFRA US0396531008 ARCOSA INC. DL -,01 0.044 EUR