FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.04.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

7TO XFRA FI4000008719 TIKKURILA OY 0.165 EUR

D69 XFRA DK0060083210 DAMPSKIBSS. NORDEN DK 1 0.268 EUR

D2V XFRA DK0010237643 PARKEN SPORT NAM. DK 20 0.335 EUR

BLPA XFRA DE000BLB37M5 BAY.LDSBK.GEN.UT231.12.19 5.125 %

MTX XFRA DE000A0D9PT0 MTU AERO ENGINES NA O.N. 2.850 EUR

BHM XFRA CH0012530207 BACHEM HLDG NA B SF 0,05 2.433 EUR

SWC XFRA CA82028K2002 SHAW COMM. N-VTG B 0.066 EUR

CX4 XFRA CA7594042052 REITMANS CDA LTD-A-N.VTG 0.033 EUR

IZ1 XFRA CA3359341052 FIRST QUANTUM MINLS 0.003 EUR

C15 XFRA CA2918434077 EMPIRE CO. LTD A 0.073 EUR

QNC1 XFRA CA0985461049 BONTERRA ENERGY CORP. 0.007 EUR

EDZ XFRA NO0010019649 EVRY AS NK 1,75 0.183 EUR

BO4 XFRA NO0010657505 BORREGAARD ASA 0.235 EUR

MN0 XFRA US56382Q1022 MANNING+NAPIER C.A DL-,01 0.018 EUR

AHOG XFRA NL0011794037 AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 0.700 EUR

FK8Z XFRA DE0005896864 DEKA-STIFTUNGEN BALANC.CF 0.100 EUR

AHOD XFRA US5004675014 AHOLD DELHAI.ADR16 EO-,25 0.703 EUR

HETA XFRA DE000A1X3WW8 KHD HUMB.WEDAG VV NA O.N. 23.000 EUR

0TA XFRA CA8934631091 TRANSALTA RENEWABLES INC. 0.052 EUR

4AB XFRA US00287Y1091 ABBVIE INC. DL-,01 0.948 EUR

2AR1 XFRA US0423155078 ARMOUR RES.REIT DL-,0001 0.168 EUR

KPNB XFRA US7806412059 KON. KPN NV ADR/1 O.N. 0.081 EUR

WZD9 XFRA LU0967739193 PATRIARCH CLAS.DIV.4 PL.A 0.098 EUR

3G3B XFRA MXP4948K1056 GRUMA SAB DE CV B 0.050 EUR

SWV1 XFRA DE000A1YCN14 SOLARWORLD IS.14(14-19) 9.210 EUR

SWV2 XFRA DE000A1YDDX6 SOLARWORLD IS.14(14-19) 8.960 EUR

AH2N XFRA CH0011339204 ASCOM HLDG NA SF 0,50 0.398 EUR

C8C XFRA US2090341072 CONSOLI.COMM.HLDGS DL-,01 0.343 EUR

R9N XFRA CA75525M1095 RAZOR ENERGY CORP 0.008 EUR

A48 XFRA NO0010776875 ARCUS ASA NK 0,02 0.173 EUR

KRTA XFRA TH0689010Z18 KRUNGTHAI CARD FGN BA 1 0.023 EUR

7W7 XFRA SE0000489098 SWECO AB B SK 1,- 0.527 EUR

BO8 XFRA US06417N1037 BANK OZK DL-,01 0.204 EUR

2A41 XFRA FI4000058870 AKTIA BANK PLC A 0.610 EUR

7AT XFRA SE0007666110 ATTENDO AB 0.057 EUR