Vor 14 Tagen hatten wir zuletzt einen Blick auf Evotec geworfen. Damals aus Anlass der präsentierten Jahresbilanz. Dabei hatten wir die Erwartung geäußert, dass Evotec auch in diesem Jahr mit spannenden Forschungsallianzen aufwarten könnte, was den Kurs weiter nach oben treiben dürfte. Nun liegt die erste Nachricht dieser Art vor.

Evotec konnte melden, dass man mit der ebenfalls in Hamburg ansässigen Indivumed GmbH eine Kooperation eingegangen sei. Diese neue Forschungsallianz wurde am Donnerstag an der Börse zwar wahrgenommen, half aber der Aktie nicht. Das könnte auch an der Pressemitteilung liegen, die eher nach einem medizinischen Fachbuch klang - da dürften viele Anleger nicht wirklich gewusst haben, worum es geht.

Macht man sich die Mühe und schaut hinter die Kulissen, könnte sich diese neue Allianz aber als regelrechte Goldgrube für die beteiligten Unternehmen erweisen. Konkret wollen beide Firmen die Evotec-Analyseplattformen mit der Indivumed-Krebsdatenbank "InviduType-2" zusammenbringen und daraus neue Therapieansätze gegen Darmkrebs entwickeln.

Das Besondere daran: Seit der Gründung von Indivumed im Jahr 2002 hat die Firma eine Datenbank aufgebaut, die darauf aufbaut, bei Krebspatienten Biopsien zu sammeln und diese zu analysieren. Dies erfolgt unter anderem auf Genom-Ebene oder durch Analyse von Zellproteinen. Mittlerweile verfügt diese Datenbank über Daten von rund 1.000 Patienten mit verschiedenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...