AKTIEN

DEUTSCHLAND: - BEHAUPTET - Mangels größerer Impulsen scheint der Dax auch am letzten Handelstag der Woche zunächst vor der Hürde von 12 000 Punkten scheuen. Vor den Quartalszahlen der US-Großbanken JPMorgan und Wells Fargo am Mittag halten Anleger das Pulver noch trocken. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor Handelsbeginn knapp neun Punkte höher auf 11 944 Zähler. Somit zeichnet sich für die zu Ende gehende Woche ein Rücksetzer um 0,6 Prozent ab. Der deutsche Leitindex war zwar gegen Ende vergangener Woche nach einer Rally auf mehr als 12 000 Zähler gestiegen, konnte sich aber nicht darüber festsetzen. Vom späten Handel an der Wall Street am Vortag gibt es am Morgen ebenso wenig klare Trendvorgaben wie aus Fernost.

USA: - KNAPP BEHAUPTET - In einem ruhigen Handel haben sich die New Yorker Aktienindizes am Donnerstag nur wenig bewegt. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit minus 0,05 Prozent auf 26 143,05 Punkten wie schon am Vortag nahezu unverändert.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die Börsen Asiens haben am Freitag vor Quartalszahlen wichtiger US-Banken keine gemeinsame Richtung gefunden werden. Während der japanische Nikkei 225 Index zuletzt moderat zulegte, ging es in China unten.

DAX 11 935,20 +0,25%

XDAX 11 929,11 +0,09%

EuroSTOXX 50 3435,34 +0,31%

Stoxx50 3157,69 -0,17%

DJIA 26 143,05 -0,05%

S&P 500 2888,32 +0,00%

NASDAQ 100 7594,89 -0,22%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 165,52 -0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1289 +0,32%

USD/Yen 111,7625 +0,09%

Euro/Yen 126,1705 +0,42%

ROHÖL:

Brent 71,08 +0,25 USD

WTI 63,85 +0,27 USD

