NEW INSTRUMENT AVAILABLE - 12.04.2019;Das Instrument 2U3 CH0432492467 ALCON AG NAM. SF -,04 EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 12.04.2019: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG SWI0, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument 2U3 CH0432492467 ALCON AG NAM. SF -,04 EQUITY has its first trading date on 12.04.2019: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG SWI0, SettlCurr EUR, CCP Y
NEW INSTRUMENT AVAILABLE - 12.04.2019;Das Instrument GTY DE000A0JJTG7 GATEWAY R.EST.AG O.N. EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 12.04.2019: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument GTY DE000A0JJTG7 GATEWAY R.EST.AG O.N. EQUITY has its first trading date on 12.04.2019: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument 2U3 CH0432492467 ALCON AG NAM. SF -,04 EQUITY has its first trading date on 12.04.2019: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG SWI0, SettlCurr EUR, CCP Y
NEW INSTRUMENT AVAILABLE - 12.04.2019;Das Instrument GTY DE000A0JJTG7 GATEWAY R.EST.AG O.N. EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 12.04.2019: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument GTY DE000A0JJTG7 GATEWAY R.EST.AG O.N. EQUITY has its first trading date on 12.04.2019: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y