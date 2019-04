Der Euro hat am Freitag etwas zugelegt und ist in Richtung 1,13 US-Dollar gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,1295 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1264 Dollar festgesetzt.

Vor dem Wochenende stehen sowohl in Europa als auch in den USA nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm. Für Bewegung könnte das Konsumklima der Universität Michigan sorgen, ein wichtiges Stimmungsbarometer für den amerikanischen Verbrauch. Auf der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) wollen sich EZB-Chefökonom Peter Praet und der britische Notenbankchef Mark Carney äußern./bgf/mis

