Aktuell herrscht eine Debatte darum, ob Eigentümer enteignet werden sollten, um die herrschende Wohnungsnot zu lösen. Dabei sind Eigentumsrechte wichtig für die Marktwirtschaft und Enteignungen am Ende keine Lösung.

Seit einigen Monaten schwelt eine recht unsinnige Diskussion um die Enteignung von Wohnungseigentümern als eine Kur der Wohnungsnot in deutschen Großstädten. Gerade in Berlin wächst die Zahl derer, die den großen Wohnungsunternehmen nicht trauen und sie - am liebsten ohne finanziellen Ausgleich - enteignen wollen. Manche Beobachter wie der Vorsitzende der Grünen, Robert Habeck, befürworten die Enteignung leerstehenden Wohnraums oder unbebauter Grundstücke mit Baurecht.

Abgesehen davon, dass durch Enteignungen weder neue Wohnungen und Häuser zusätzlich entstehen werden, noch aller Erfahrung nach die Mieter vom Staat besser behandelt werden als von privaten Vermietern, Enteignungen also nicht zielführend sein werden, ist die Frage nach der Rolle des privaten Eigentums und den damit einhergehenden Verpflichtungen in einer Marktwirtschaft natürlich interessant.

Zu einer Demokratie und Marktwirtschaft gehören private Eigentums- und Verfügungsrechte an Sachen. Dies ist Teil der individuellen Freiheit der Menschen und sollte schon deshalb nicht angegriffen werden. Dabei zählt der Wohnraum genauso wie Grundstücke und die damit verbundenen Rechte am Eigentum zu dieser Freiheit. Wer Eigentum besitzt, kann es nach eigenem Gusto verwenden, im vorliegenden Fall also vermieten oder nicht. Wer nicht will, muss eine Wohnung nicht vermieten oder kann sein Grundstück unbebaut stehen lassen.

Schon deshalb ist es unabdingbar, in der Demokratie das verankerte Freiheitsrecht, Eigentum zu haben und es nach eigener Einschätzung zu verwenden, zu verteidigen und mit Enteignungen, die verfassungsrechtlich nicht ausgeschlossen werden, sehr vorsichtig umzugehen. Im Straßen- oder Netzausbau kommen Enteignungen vor, werden aber mit wenig Aggression und Lärm durchgeführt.Auch aus ökonomischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...