Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unibail-Rodamco-Westfield von 150 auf 149 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jonathan Kownator senkte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen für den Immobilienkonzern bis 2023 um bis zu sieben Prozent. Die Dividendenrendite von derzeit sieben Prozent sei im aktuellen Niedrigzinsumfeld nicht sehr anspruchsvoll. Aufgrund künftiger Veräußerungen werde die Dividende wohl auch nicht gekürzt werden. Dennoch prognostiziert der Experte dem Konzern in Zukunft eine etwas schwächere Entwicklung./ajx/he Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2019 / 18:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0128 2019-04-11/22:43

ISIN: FR0013326246