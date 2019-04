Der amerikanische Energiekonzern Avangrid Inc. (ISIN: US05351W1036, NYSE: AGR) wird seinen Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 44 US-Cents ausbezahlen. Die Ausschüttung erfolgt am 1. Juli 2019 (Record day: 7. Juni 2019). Insgesamt werden auf das Jahr gerechnet 1,76 US-Dollar ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 51,04 US-Dollar (Stand: 11. April 2019) ergibt sich eine aktuelle Dividendenrendite von 3,45 Prozent. Die ...

