Beyoncé Giselle Knowles-Carter ist eigentlich ein US-Popstar. Die 37-Jährige war bis zum Jahr 2005 Mitglied der Girl-Group Destinys Child, aber bereits seit 2003 als Solo-Künstlerin tätig. Ihre bisherigen sechs Alben erreichte alle den ersten Platz in den US-Charts. Insgesamt, in der Gruppe und einzeln, verkaufte Beyoncé mehr als 200 Millionen Tonträger und gehört zu den erfolgreichsten Künstlern weltweit. Außerdem wurde die in Houston, Texas, geborene Schauspielerin und Songwriterin mit 23 Grammys ausgezeichnet.

Beyoncé kooperiert künftig mit dem weltweit zweitgrößten Sportartikel-Hersteller Adidas. Für die Herzogenauracher will sie als kreative Partnerin unter anderem Schuhe und sportive Kleidung entwerfen. Zugleich möchte sie dadurch ihr eigenes Modelabel Ivy Park neu starten. In der Branche gehen die großen Namen gerne solche Kooperationen ein. Puma arbeitete mit Sängerin Rihanna und Beyoncés Ehemann Jay-Z, ebenfalls ein Musiker, zusammen, Converse ließ beispielsweise Schuhe von Sängerin Miley Cyrus entwerfen.

Der Adidas-Deal ist mit Beyoncé ist vor allem für das Image wichtig. Das sahen auch die Aktionäre so und ließen die Aktie der Herzogenauracher gleich nach Bekanntgabe der Meldung mit 228,40 Euro auf ein neues Allzeithoch steigen. Es war der vorläufige Höhepunkt eines seit ...

