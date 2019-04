Von Anthony Shevlin

MADRID (Dow Jones)--Die spanische Banco Santander SA will ihre mexikanische Tochter vollständig in den Konzern holen. Wie die Bank mitteilte, will sie den Minderheitsaktionären der Banca Multiple Grupo Financiero Santander Mexico ein Angebot für die ausstehenden Aktien unterbreiten.

Das Angebot werde für knapp 25 Prozent des Aktienkapitals der Tochter gelten, so Santander. Ein Deal werde positiv zur harten Kernkapitalquote der Gruppe beitragen, keine Auswirkungen auf das Ergebnis je Aktie haben und mit einer Rendite auf das Investment von rund 14,5 Prozent einhergehen.

"Das Angebot wird freiwillig sein und deshalb können Minderheitsaktionäre von Santander Mexiko wählen, ob sie sich an der Transaktion beteiligen, die keiner Mindestannahmeschwelle unterliegt", teilte die Bank mit.

Aktionäre, die das Angebot annehmen, erhalten pro Aktie 0,337 neu von Banco Santander ausgegebene Aktien oder 1,685 American Depository Shares von Banco Santander für jede ADS von Santander Mexico.

Die Offerte entspricht einer Prämie von 14 Prozent auf den Schlusskurs der Aktien beider Banken vom 11. April oder 22 Prozent auf den gewichteten Durchschnittskurs des vergangenen Monats.

Das Angebot soll in der zweiten Jahreshälfte über die Bühne gehen.

