TAGESTHEMA

Bei den Geschäftsausweisen von JP Morgan Chase und Wells Fargo werden Anleger einen ersten Eindruck davon erhalten, wie sich der vorsichtige geldpolitische Kurs der US-Notenbank zu Beginn des Jahres auf die größten US-Banken ausgewirkt hat. Die Großbanken, die in den letzten Monaten des Jahres 2018 ebenso wie die breiteren Indizes unter wachsenden Rezessionsängsten litten, sind ein Indikator für den Aktienmarkt, weil ihre Entwicklung tendenziell die Konjunkturaussichten widerspiegelt. Das Signal der Fed für keine weitere Zinserhöhung im laufenden Jahr hat einige Bedenken hinsichtlich der Rentabilität des Bankensektors geweckt. Für JP Morgan erwarten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,35 US-Dollar. Im Dezember waren noch 2,58 Dollar vorhergesagt worden. Für Wells Fargo lautet die aktuelle Prognose 1,11 Dollar je Aktie nach zuvor 1,16 Dollar.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:50 JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 1Q

14:00 Wells Fargo & Co, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Import- und Exportpreise März Importpreise PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan April (1. Umfrage) PROGNOSE: 98,0 zuvor: 98,4

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Future 2.895,20 +0,12% Nikkei-225 21.855,77 +0,67% Hang-Seng-Index 29.773,17 -0,22% Kospi 2.228,89 +0,20% Shanghai-Composite 3.181,57 -0,26% S&P/ASX 200 6.246,10 +0,76%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Übergeordnet fehlen Impulse. Von den US-chinesischen Handelsgesprächen gibt es zwar wieder positive Indikationen, ein Abschluss ist allerdings nicht in Sicht. Daneben wartet der Markt auf den Beginn der US-Berichtssaison. In Tokio stützt ein schwächerer Yen. Der Dollar klettert auf 111,75 Yen, nach rund 111,15 Yen zur gleichen Vortageszeit, was sich vor allem auf Exportwerte positiv auswirkt. Die Toshiba-Aktie verliert in Tokio 3,2 Prozent, nachdem der geplante Verkauf des US-Flüssiggas-Geschäfts gescheitert ist. Mit einem Plus von 7,3 Prozent führen Fast Retailing die Gewinnerliste an. Das Einzelhandelsunternehmen hat starke Ergebnisse für das zweite Quartal vorgelegt. Die Panasonic-Aktie legt um 2,6 Prozent zu. Panasonic und der US-Elektroautohersteller Tesla haben die Pläne zum Ausbau ihrer gemeinsamen Batteriefabrik auf Eis gelegt. Hintergrund sind Sorgen in Bezug auf den Absatz bei Elektrofahrzeugen.

US-NACHBÖRSE

Amyris brachen um 22,1 Prozent ein. Das Wissenschaftsunternehmen für den Gesundheitssektor muss für 2018 sowohl den Umsatz als auch den Nettogewinn anpassen wegen eines Fehlers im Zusammenhang mit der Zahlung von Lizenzgebühren an die niederländische DSM. Demnach reduziert sich der Umsatz um 12 bis 16 Millionen Dollar und der Nettogewinn um 7 bis 11 Millionen Dollar.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.143,05 -0,05 -14,11 12,07 S&P-500 2.888,32 0,00 0,11 15,22 Nasdaq-Comp. 7.947,36 -0,21 -16,89 19,77 Nasdaq-100 7.594,89 -0,22 -16,60 19,98 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 695 Mio 742 Mio Gewinner 1.591 2.161 Verlierer 1.336 784 Unverändert 114 81

Kaum verändert - Laut Händlern steht und fällt die Stimmung mit der anrollenden Berichtsperiode. Am Freitag dürften die Quartalsergebnisse von JP Morgan und Wells Fargo eine erste Indikation liefern. Die Großbanken gelten als Indikator für den gesamten Aktienmarkt. Daher verlegten Investoren mögliche Käufe auf Freitag. Tendenziell bremsend wirkten höher als erwartet ausgefallene Erzeugerpreise, weil sie gegen fallende Zinsen sprechen, über die zuletzt spekuliert wurde. In die gleiche Kerbe schlugen gute Wochendaten vom Arbeitsmarkt. Bed Bath & Beyond brachen ein. Die Einrichtungskette hatte erstmals in knapp 30 Jahren ihrer Börsennotierung einen Jahresverlust gemeldet. Eli Lilly büßten nach einer Abstufung durch Guggenheim 1,6 Prozent ein. Tesla sanken um 2,8 Prozent. Laut Berichten wollen der Elektroautobauer und Panasonic ihre Pläne für eine Batterie-Gigafabrik beerdigen.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,35 3,7 2,31 114,6 5 Jahre 2,31 4,0 2,27 38,3 7 Jahre 2,40 3,2 2,37 15,4 10 Jahre 2,50 3,1 2,47 5,4 30 Jahre 2,93 3,9 2,89 -13,4

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg um 3,4 Basispunkte auf 2,50 Prozent. Rentenhändler verwiesen auf höher als erwartet ausgefallene Preisdaten vom Tage und den brummenden US-Arbeitsmarkt. Offenbar spekulierten manche Anleger doch auf Zinserhöhungen, mutmaßten Händler.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Do, 9.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1287 +0,3% 1,1257 1,1286 -1,6% EUR/JPY 126,18 +0,4% 125,66 125,43 +0,4% EUR/GBP 0,8640 +0,2% 0,8623 0,8623 -4,0% GBP/USD 1,3063 +0,1% 1,3055 1,3093 +2,5% USD/JPY 111,79 +0,1% 111,63 111,15 +1,9% USD/KRW 1139,57 -0,2% 1141,96 1139,68 +2,3% USD/CNY 6,7204 +0,0% 6,7194 6,7156 -2,3% USD/CNH 6,7272 -0,0% 6,7282 6,7231 -2,1% USD/HKD 7,8438 +0,0% 7,8433 7,8434 +0,2% AUD/USD 0,7132 +0,1% 0,7126 0,7162 +1,2% NZD/USD 0,6735 +0,1% 0,6729 0,6755 +0,3% Bitcoin BTC/USD 5.003,64 -0,4% 5.024,13 5.210,26 +34,5%

Das Pfund zeigte eine verhaltene Reaktion auf die Brexit-Einigung zwischen Premierministerin May und der EU auf eine Verschiebung. Der Markt preise weder nun einen harten Brexit ein, noch habe er dies zuvor getan, sagte ein Händler. Der ICE-Dollarindex kletterte derweil um 0,2 Prozent. Die Inflationsdaten des Tages und überzeugenden Arbeitsmarktdaten spielten dem Greenback in die Hände. Zumal eine Minderheit innerhalb der Fed Zinserhöhungen im laufenden Jahr noch immer für möglich halte, so ein Händler. Im asiatisch dominierten Handel am Freitag hat der Euro in der Nacht einen Sprung von rund 1,1260 auf gut 1,1300 Dollar gemacht, wobei sich Händler mit einer Erklärung schwer tun.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,84 63,58 +0,4% 0,26 +37,3% Brent/ICE 71,08 70,83 +0,4% 0,25 +29,4%

Die Ölpreise machten ihre Vortagesgewinne mehr als wett. Belastet wurden die Preise von der Internationalen Energie-Agentur. Diese ließ ihre Prognose für das Nachfragewachstum 2019 zwar unverändert, räumte aber ein, dass ein schwächeres globales Wirtschaftswachstum auch in Zukunft die Nachfrage belasten werde. WTI fiel um 1,6 Prozent auf 63,58 Dollar, für Brent ging es um 1,3 Prozent auf 70,83 Dollar nach unten.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.293,40 1.292,60 +0,1% +0,80 +0,8% Silber (Spot) 14,99 14,97 +0,1% +0,02 -3,3% Platin (Spot) 893,08 891,50 +0,2% +1,58 +12,1% Kupfer-Future 2,90 2,89 +0,6% +0,02 +9,5%

Der Goldpreis fiel wieder klar unter die Marke von 1.300 Dollar. Es war deutlichste Preisverfall seit dem 28. März. Die Feinunze verbilligte sich um 1,2 Prozent auf 1.292 Dollar. Die Verschiebung des Brexit-Termins, die guten Arbeitsmarktdaten sowie der festere Dollar hätten für eine nachlassende Nachfrage nach dem als sicherer Hafen geltenden Edelmetall gesorgt, hieß es.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

KONJUNKTUR

Das BIP in Singapur ist im ersten Quartal zum Vorjahr um 1,3 Prozent gestiegen, etwas weniger als mit 1,5 Prozent von Ökonome geschätzt.

EARTHBOUND FARM / DANONE

Danone die US-Tochter Earthbound Farm, einen Anbieter von Salaten, an Taylor Farms verkauft. Danone begründete die Transaktion mit der Portfoliostrategie des Konzerns und der Optimierung der Kapitalallokation. Ein Preis wurde nicht genannt. Earthbound hat im vergangenen Jahr 400 Millionen US-Dollar umgesetzt.

UBER

Der Börsenaspirant hat mit einem nachlassenden Wachstum in seinem Kerngeschäft mit der Vermittlung von Fahrdiensten zu kämpfen. Das geht aus den bei der Börsenaufsicht SEC eingereichten Dokumenten für den Börsengang hervor. Der Umsatz lag im vierten Quartal bei 2,31 Milliarden US-Dollar und damit kaum verändert zu den sechs Monaten davor.

