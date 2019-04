Über 11.200 Glyphosat-Klagen per Ende Januar 2019, zwei verlorene Prozesse: Der Druck auf das Bayer-Management in den USA wächst. Derweil hat laut der Nachrichtenagentur Bloomberg der zuständige Richter in San Francisco, Vince Chhabria, einen für Mai geplanten Prozess abgeblasen. Offenbar möchte das Gericht etwas Ordnung in die Verfahren bringen.

