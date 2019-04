Eine höhere Umsatzprognose für den Geschäftsbereich Adabas & Natural (A&N) in diesem Jahr haben am Freitag im vorbörslichen Handel bei der Software AG Aktienkäufe nach sich gezogen. Auf Tradegate verteuerten sich die Papiere des Software-Entwicklers zuletzt um 2,2 Prozent auf 30,59 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss am Donnerstag.

Allerdings handelten die Aktien zwischenzeitlich sogar fast fünf Prozent höher. Analyst Knut Woller lobte zwar die positive Überraschung in der Sparte A&N, wies gleichzeitig jedoch auf eine Schwäche im Segment DBP hin, dessen Wachstum die Erwartungen verfehlt habe. Analystin Stacy Pollard von JPMorgan nannte die Ergebnisse in den Geschäftsbereichen DBP und IoT (Internet der Dinge) "enttäuschend"./bek/jha/

