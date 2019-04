Eine Verknappung der Produktion, sowie politische und wirtschaftliche Risiken lassen die Ölpreise ansteigen. Eine konjunkturelle Stabilisierung könnte das ändern.

Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel etwas gestiegen. Nach Verlusten am Vortag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent am Morgen 71,07 US-Dollar. Das waren 24 Cent mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate ...

Den vollständigen Artikel lesen ...