++ Industrieproduktion der Eurozone dürfte im Februar rückläufig sein ++ Daten der Uni-Michigan sollten leichte Verschlechterung aufweisen ++ JP Morgan und Wells Fargo berichten heute über ihre Ergebnisse ++ Der makroökonomische Kalender sieht am Freitag nicht besonders voll aus. Es sind nur zwei Veröffentlichungen geplant, die das Potenzial haben, die Märkte zu bewegen. Die großen US-Investmentbanken starten jedoch heute die US-Berichtssaison, so dass die Volatilität an den US-Aktienmärkten in naher Zukunft ...

