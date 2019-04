Für den DAX geht es aktuell in Trippelschritten voran. Gestern gab es leichte Zugewinne. Heute könnte es so weitergehen. Zumindest ist der Leitindex vorbörslich leicht im Plus. Spannung verspricht der Beginn der US-Bilanzsaison.



Bei den Einzelwerten geht es heute um Softbank, Alibaba, Tesla, Bayer, Airbus, ProSiebenSat.1 und die Software AG. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.