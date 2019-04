SW Umwelttechnik hat sich 2018 gesteigert: Der Umsatz der SW Umwelttechnik stieg im Geschäftsjahr 2018 um 26,2 % auf 77,4 Mio. Euro (VJ 61,3 Mio.). Das EBIT konnte auf 7,5 Mio. Euro verdoppelt werden (VJ 3,7 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Steuern stieg auf 5,3 Mio. Euro (VJ 1,2 Mio. Euro). Das Ergebnis nach Steuern ist ebenso mehr als viermal so hoch wie im Vorjahr und liegt bei 4,6 Mio. Euro (VJ 1,1 Mio. Euro). In den Ergebniszahlen ist der Buchgewinn aus dem Verkauf eines Teilbereichs einer Liegenschaft in Lienz als Einmaleffekt in Höhe von 0,9 Mio. Euro enthalten. "Mit einer 26%igen Umsatzsteigerung und ausgezeichneten Ertragszahlen ist das Geschäftsjahr 2018 das erfolgreichste in der Geschichte von SW Umwelttechnik. "Wir freuen uns über das hervorragende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...