BARCELONA (Dow Jones)--Telefonica will seine Börsennotierung in London aufgeben. Der spanische Telekomkonzern, der mit dem Mobilfunkanbieter O2 am Markt ist, erklärte, das niedrige Handelsvolumen an der London Stock Exchange rechtfertige die hohen Kosten für das Listing nicht. Am 16. Mai wird der Handel in der britischen Hauptstadt deshalb eingestellt.

April 12, 2019

