Chinas Handelsbilbanzüberschuss März viel höher als erwartet

-Chinas Handelsbilanzüberschuss ist im März um ein Vielfaches höher als erwartet gewesen, weil die Exporte viel deutlicher als erwartet stiegen, die Importe aber stärker als erwartet sanken. Im Februar waren die Exporte stark gesunken. Beides könnte mit statistischen Verzerrungen wegen des chinesischen Neujahresfestes zu tun haben. Nach Angaben der Zollverwaltung wies die Handelsbilanz einen Überschuss von 32,64 Milliarden US-Dollar auf. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten ein Plus von lediglich 6 Milliarden Dollar prognostiziert. Chinas Exporte lagen im März um 14,2 (Februar: minus 20,7) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, während die Importe 7,6 (minus 5,2) Prozent zurückgingen.

Inflationsdruck im deutschen Großhandel nimmt weiter zu

Der Inflationsdruck im deutschen Großhandel hat im März weiter zugenommen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) stiegen die Großhandelspreise gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent und lagen um 1,8 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Im Februar hatte die Jahresteuerung 1,6 Prozent betragen und im Januar 1,1 Prozent.

Verdi droht mit weiteren Warnstreiks der Bankbeschäftigten

Im Tarifstreit im Bankgewerbe ist auch die dritte Verhandlungsrunde ohne Ergebnis geblieben. Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, wurde ihre Forderung nach einer Erhöhung der Gehälter um 6 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten für 200.000 Bankbeschäftigte erneut zurückgewiesen. "Trotz intensiver und langwieriger Sondierungen gibt es praktisch keine Annäherung auch bei weiteren Themen. Daher werden wir die Bankbeschäftigten auch weiterhin zu Warnstreiks aufrufen", sagte Verdi-Bundesvorstandsmitglied und Verhandlungsführer Christoph Meister. Die vierte Verhandlungsrunde findet am 20. Mai 2019 in Wiesbaden statt.

Heil wirbt erneut für flächendeckenden Tarifvertrag in der Altenpflege

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat erneut für einen flächendeckenden Tarifvertrag in der Altenpflege geworben. Es sei ein "unhaltbarer Zustand", dass für viele Beschäftigten in der Branche keine tarifvertraglichen Regelungen gelten würden, sagte Heil der Neuen Osnabrücker Zeitung. Die Arbeitsbedingungen wie auch die Löhne müssten besser werden. "Wir sind hierbei auf einem guten Weg", sagte der SPD-Minister.

Scholz mahnt für Konjunkturimpuls "Beseitigung politischer Risiken" an

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat auf dem Weg zu Beratungen beim Internationalen Währungsfonds (IWF) und den 20 führenden Industrie- und Schwellenländern (G20) einen Abbau politisch bedingter Risiken gefordert, um die Weltwirtschaft zu stabilisieren. "Ich glaube, dass es jetzt das Wichtigste ist, die politischen Risiken zu beseitigen", sagte Scholz zu Journalisten bei einem Zwischenstopp auf dem Flughafen Keflavik in Island. "Es ist unsere Aufgabe, für ein sicheres Umfeld zu sorgen, damit Unternehmen und Verbraucher investieren."

Regierung gibt keine Auskunft zu Geheimdienst-Zugriff auf Sprachassistenten

Die Bundesregierung gibt einem Bericht zufolge keine Auskunft darüber, ob Nachrichtendienste digitale Sprachassistenten wie Alexa zum Abhören benutzen können. Wie das ARD-Magazin Kontraste am Donnerstag berichtete, antwortete die Regierung auf eine Linken-Anfrage, diese Informationen könnten auch nicht als Verschlusssache herausgegeben werden. Sollten sie bekannt werden, würden die Nachrichtendienste diese Fähigkeit verlieren und es wäre "kein Ersatz durch andere Instrumente möglich", heißt es demnach in der Regierungsantwort.

Kramp-Karrenbauer und Merz treten erstmals seit CDU-Parteitag miteinander auf

Zum ersten Mal seit dem Ende ihres Zweikampfs um den CDU-Parteivorsitz absolvieren die Christdemokraten Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz am Freitagabend einen gemeinsamen Auftritt. Bei der CDU-Veranstaltung im sauerländischen Eslohe will der unterlegene Kandidat Merz einleitende Worte sprechen, ehe die neue Parteichefin Kramp-Karrenbauer eine Rede hält. Dem soll sich eine Podiumsdiskussion anschließen. Zu der Veranstaltung werden mehrere hundert Zuschauer erwartet.

Terminplan für Berliner Flughafen BER erneut gefährdet - Zeitung

Am Berliner Flughafen BER steht einem Bericht zufolge erneut der Terminplan in Frage. Wie der Berliner Tagesspiegel berichtet, sind inzwischen Rückbaumaßnahmen im BER-Terminal notwendig, um die nach wie vor gravierenden Mängel an Sicherheitskabeln des Brandschutzsystems beseitigen zu können. Dies gehe aus einem internen "Statusbericht" des TÜV Rheinland vom 8. März zum Zustand der Anlagentechnik im Fluggastterminal hervor. Dem TÜV-Bericht zufolge seien die Probleme umfassender als bekannt. Die noch für Oktober 2020 angekündigte BER-Eröffnung könne womöglich nicht eingehalten werden.

Ex-General Ghediri tritt bei Präsidentschaftswahl in Algerien am 4. Juli an

Der ehemalige General Ali Ghediri hat seine Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl in Algerien am 4. Juli angekündigt. Er haben seine Kandidatur bereits beim Verfassungsrat eingereicht, sagte Ghediri am Donnerstag dem Privatfernsehsender Dzair News. Er warnte vor einer längeren Übergangsphase. Je länger die "Revolution" andauere, um so größere Sicherheitsrisiken bringe sie mit sich. "Die Zeit spielt gegen uns."

Guterres dringt auf demokratischen Übergang im Sudan

UN-Generalsekretär Antonio Guterres dringt nach dem Sturz von Sudans Staatschef Omar al-Baschir durch das Militär auf einen demokratischen Übergang in dem ostafrikanischen Land. Guterres habe die "Erwartung, dass die demokratischen Bestrebungen der sudanesischen Bevölkerung durch einen angemessenen und umfassenden Übergangsprozess verwirklicht werden", sagte sein Sprecher am Donnerstag in New York. Guterres habe alle Beteiligten zu "Ruhe und äußerster Zurückhaltung" aufgerufen.

Nordkorea ersetzt protokollarisches Staatsoberhaupt

Nordkorea hat sein langjähriges protokollarisches Staatsoberhaupt abgelöst. Das berichteten die Staatsmedien des weitgehend abgeschotteten Landes am Freitag. Demnach wurde Kim Yong Nam, der das Amt fast 20 Jahre innehatte, durch Choe Ryong Hae ersetzt. Choe ist ein enger Vertrauter von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und steht wegen mutmaßlicher Menschenrechtsverletzungen auf der Sanktionsliste der USA.

Riesenrakete Falcon Heavy bringt Satelliten ins All

Die Schwerlastrakete Falcon Heavy des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX hat ihren ersten kommerziellen Flug absolviert. Die Rakete startete am Donnerstag vom US-Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida und brachte einen saudiarabischen Telekommunikationssatelliten ins All. Der sechs Tonnen schwere Satellit wurde 34 Minuten nach dem Start auf einer Umlaufbahn in 36.000 Kilometern Entfernung zur Erde ausgesetzt.

Behörden melden mindestens 16 Tote bei Bombenanschlag in Pakistan

Bei einem Bombenanschlag im Südwesten Pakistans sind nach Behördenangaben am Freitag mindestens 16 Menschen getötet worden. 30 weitere seien bei der Explosion der Bombe auf einem Markt in der Stadt Quetta verletzt worden, sagte Provinzpolizeichef Mohsin Butt der Nachrichtenagentur AFP. Den Polizeiangaben zufolge gehörten viele der Opfer der schiitischen Minderheit der Hazara an. Diese war bereits in der Vergangenheit immer wieder Ziel von Anschlägen. Ein AFP-Reporter berichtete von menschlichen sterblichen Überresten und Blutlachen am Anschlagsort. Verletzte riefen um Hilfe.

SINGAPUR

BIP 1Q annualisiert +2,0% gg Vorquartal (PROG: +2,2%)

BIP 1Q +1,3% gg Vorjahr (PROG: +1,5%)

Zentralbank lässt Wechselkurspolitik unverändert

April 12, 2019

