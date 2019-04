Gestern informierteSteinhoff International Holdings NV (ISIN: NL0011375019) um 16:45 Uhr erst mal über eine positive Entwicklung:

Der Französische Handelsgerichtshof von Meaux genehmigte die Umschuldungsverhandlungen der Conforama SA, der wichtigen französischen Tochter von Steinhoff International Holdings NV. Dieses war notwendig, damit Conforama mit der Freigabe von 316 Millionen Euro neuer Finanzmittel ab dem 15.April rechnen kann (auch abhängig von weiteren Erklärungen gegenüber den Gläubigern) und so die Liquiditätslage für eine gewisse Zeit sich entspannt. Danach meldete die Steinhoff eine weitere -in unseren Augen - wichtige, unerwartete Personalie.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (5 Aktien)}

Kopf rollt, wieso?

Trocken wird mitgeteilt, dass Alexandre Nodale, stellvertretender CEO der Steinhoff International Holdings BV und Boardmitglied mit SOFORTIGER Wirkung von seinen Funktionen in der Holding zurückgetreten ist. Und da war ja noch etwas, eben jener Alexandre Nodale ist seit fast 5 Jahren (Januar 2015) CEO der Conforama Group, eben jener Gesellschaft, die gerade vom Handelsgericht ihre Umfinanzierung genehmigt bekam und so ab dem 15. April über neue Refinanzierungsmittell verfügen soll. Auch hier verlässt er seinen Posten nach Abschluss der Refinanzierung, die er noch abschließen soll, also ist er auch hier ab dem 15. April ausgeschieden. Alles sehr schnell und sehr überraschend. Den wahren Grund erfährt man vielleicht im Rahmen des schon wieder verschobenen PWC-Berichts oder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...