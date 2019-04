Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich zum Wochenschluss ein wenig leichter. Die Vorgaben aus dem Ausland seien uneinheitlich und wenig richtungsweisend, sagten Händler. Die Anleger warteten auf den Start der USA in die Bilanzsaison zum ersten Quartal. Denn am Nachmittag werden die beide US-Grossbanken JP Morgan und Wells Fargo den Zahlenreigen eröffnen.

Am Montag dann gewähren Goldman Sachs und Citigroup Einblick in ihre Bücher. Die Bankergebnisse gelten als Frühindikator für den Verlauf der US-Konjunktur. Impulse könnten auf der Makro-Seite von den am Vormittag anstehenden Daten zur Industrieproduktion in der EU und den US-Import- und Exportpreisen am Nachmittag ausgehen. In Washington findet zudem die Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank statt.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.10 Uhr 0,26 Prozent niedriger ...

