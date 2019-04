Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Dürr von 32,00 auf 33,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Wachstum der europäischen Investitionsgüter-Unternehmen dürfte sich im ersten Quartal im Vergleich zum Schlussjahresviertel 2018 weiter verlangsamt haben, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Dieser seit Jahresbeginn 2018 anhaltende Trend sei noch nicht vollständig in den Konsensschätzungen abgebildet. Insofern bestehe das Risiko, dass die durchschnittlichen Analystenprognosen um rund 2 Prozent sinken./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2019 / 23:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2019-04-12/10:30

ISIN: DE0005565204