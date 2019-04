Pressemitteilung der ETERNA Mode Holding GmbH:

ETERNA: Umsatz- und überproportionales Ergebniswachstum im Geschäftsjahr 2018

- Umsatzerlöse um 0,7% auf 105,1 Mio. EUR erhöht

- Eigenkontrollierte Flächen treiben Wachstum an

- EBITDA um 10,4% auf 12,4 Mio. EUR überproportional gesteigert

- Free Cashflow mit 9,5 Mio. EUR deutlich über Vorjahr

Die ETERNA Mode Holding GmbH, traditionsreicher und innovativer Hemden- und Blusenhersteller mit einer der führenden Hemdenmarken in Deutschland, veröffentlicht heute den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018. Demnach steigerte ETERNA die Umsatzerlöse um 0,7% auf 105,1 Mio. EUR (Vorjahr: 104,4 Mio. EUR). Im Inlandsgeschäft erzielte ETERNA einen Zuwachs in Höhe von 1,0% und entwickelte sich damit erneut besser als der Gesamtmarkt in Deutschland. Das Exportgeschäft entwickelte sich mit -0,2% leicht rückläufig.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) hat das Unternehmen im Jahr 2018 um 10,4% auf 12,4 Mio. EUR deutlich gesteigert (Vorjahr: 11,2 Mio. EUR). Entsprechend verfügt ETERNA über eine im Branchenvergleich hohe, zweistellige EBITDA-Marge von 11,8% (Vorjahr: 10,5%). Die überproportionale operative Ergebnisverbesserung ...

