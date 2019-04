Der Hemden- und Blusenspezialist hat das vergangene Jahr zwar nur mit einem Plus von 1% beim Umsatz abgeschlossen, das EBITDA legte aber überproportional um über 10% zu. So kletterten die Erlöse auf 105,1 Mio. EUR - was nach Angaben des Emittenten besser ist als der Gesamtmarkt Deutschland. Im Export gab es mit -0,2% praktisch keine sichtbare Veränderung. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...