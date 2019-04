Das Papier von Bayer kennt derzeit nur einen Weg: Abwärts! Am 27. März krachte die Aktie auf ein neues 5-Jahres-Tief und hat in den vergangenen 6 Monaten rund 20% an Wert verloren. Dabei ging es alleine in der Monats-Betrachtung um 10% in den Keller. Die Baader Bank hat die Einstufung für Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 123 Euro belassen. Die jüngst überdurchschnittliche...

