Das Medizintechnikunternehmen Carl Zeiss Meditec ist nach einem Umsatz und Ergebnisschub in den ersten sechs Monaten optimistischer für das noch bis Ende September laufende Geschäftsjahr. Das Management rechnet nun mit einer höheren Profitabilität als bisher, wie das Unternehmen am Freitag zur Vorlage vorläufiger Zahlen mitteilte. So soll sich die operative Marge (Ebit) zwischen 15 und 17,5 Prozent bewegen, nachdem zuvor 14 bis 16 Prozent angepeilt worden waren. Der Umsatz wird in einer Bandbreite von 1,35 bis 1,42 Milliarden Euro erwartet - dies wäre ein Anstieg um bis zu rund 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahreswert, der bei 1,28 Milliarden Euro Umsatz lag.

Nach vorläufigen Berechnungen hatte der Hersteller von Operationsmikroskopen, Lasern und Linsen im ersten Geschäftshalbjahr 2018/19 seinen Umsatz um rund 9 Prozent auf etwa 667 Millionen Euro erhöht. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte von 88,2 Millionen im Vorjahr auf rund 110 Millionen Euro. Dies bedeutet für die Ebit-Marge einen Anstieg von 14,4 auf rund 16,5 Prozent. Die Aktien legten um mehr als sechs Prozent zu. Seine endgültigen Halbjahreszahlen will das Unternehmen am 6. Mai veröffentlichen./tav/jha/

ISIN DE0005313704

AXC0092 2019-04-12/10:36