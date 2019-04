Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Total von 48 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Chance/Risiko-Verhältnis der europäischen Ölwerte sei mit Blick auf die anstehenden Zahlen zum ersten Quartal positiv, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Nach seiner eher vorsichtigen Einschätzung des Sektors im Vorjahr sei er nun in Erwartung steigender Ölpreise optimistisch für den Sektor gestimmt. Innerhalb der Branche zieht der Experte aber die Shell-Aktien den BP-Papieren vor./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2019 / 20:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2019 / 00:25 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2019-04-12/10:37

ISIN: FR0000120271