++ Weitere Zurückhaltung an der Wall Street ++ Brexit: Risiko für "No-Deal" zurückgegangen, Lösung noch weit entfernt ++ GBP-Händler warten auf Neuigkeiten ++ EUR wieder nahe der 1,13er-Marke ++ DE30 am frühen Morgen etwas orientierungslos ++ Die Wall Street legte vor der heute beginnenden US-Berichtssaison für das erste Quartal 2019 einen ruhigeren Gang ein, da am Donnerstag eine gemischte bzw. verhaltene Handelssitzung zu beobachten war. Der S&P 500 wies im Intraday-Handel gerade einmal eine Handelsspanne von 15 Punkten auf. Der marktbreite US-Aktienindex schloss bei 2.888 Punkten flach, während der technologielastige NASDAQ mit einem überschaubaren Verlust von -0,21% underperformte. Die US-amerikanischen Investmentbanken JP Morgan und Wells Fargo werden ihre Berichte aus den ersten drei Monaten des Jahres veröffentlichten ...

