Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Europa bewegen sich im frühen Handel am Freitag kaum vom Fleck. Ob es sich nur um ein Luftholen handelt, bevor es weiter nach oben geht, oder ob in den kommenden Wochen möglicherweise die Berichtssaison in die Quere kommt, bleibt abzuwarten. Viele Marktakteure warten erst einmal auf einen Ausbruch nach oben oder unten, bevor sie neue Positionen eingehen.

Der DAX liegt unverändert bei 11.938 Punkten, der Euro-Stoxx-50 kommt minimal zurück auf 3.433 Punkte. Am Devisenmarkt legt der Euro nachrichtenlos zu auf in der Spitze fast 1,1300 von etwa 1,1260 Dollar am Vorabend.

Mit Blick auf die Berichtssaison stehen am Mittag aus den USA die Zahlen von den beiden Großbanken JP Morgan und Wells Fargo im Fokus.

Software AG von Zahlen nicht bewegt - Carl Zeiss sehr fest

Der Aktienkurs der Software AG notiert nach der überraschenden Vorlage von Erstquartalszahlen am Vorabend kaum verändert. "Die Zahlen beinhalten keinen Ausreißer, sind durch die Bank solide", so ein Marktteilnehmer.

Im DAX zieht der Covestro-Kurs am Tag der Hauptversammlung um 1,6 Prozent an. Finanzvorstand Thomas Toepfer bestätigte dort die Prognose für den operativen Gewinn im laufenden Jahr und sprach von einer intakten Nachfrage.

Die Bayer-Aktie handelt 1 Prozent im Minus. Im Zuge der Klagewelle gegen Glyphosat hat der zuständige US-Bundesrichter, bei dem hunderte Klagen gebündelt sind, das Unternehmen und die Kläger dazu aufgefordert, einen Mediator einzuschalten um sich auf eine gütliche Einigung zu verständigen. Bayer hat bereits zwei Glyphosat-Prozesse verloren. Bayer werde sich "in gutem Glauben" am Mediationsverfahren beteiligen, sagte ein Sprecher des Konzerns.

Im TecDAX geht es für Carl Zeiss Meditec dagegen nach dem Ausweis von Geschäftszahlen und einem angehobenen Ausblick um 7 Prozent nach oben.

Danone gewinnen 0,5 Prozent. Die Franzosen haben sich von einer US-Tochter getrennt, um das Portfolio zu optimieren.

Erfolgreiches Börsendebüt in Zürich

Das Börsendebüt von Stadler Rail in der Schweiz, das größte in Europa seit Jahresbeginn, gestaltet sich positiv. Nach einem Ausgabepreis von 38 Franken notiert die Aktie aktuell bei 42,20 Franken. Das entspricht einem Plus für Erstzeichner von gut 10 Prozent. Der Zugbauer wird damit mit rund 4,2 Milliarden Franken bewertet.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.435,61 0,01 0,27 14,47 Stoxx-50 3.156,20 -0,05 -1,49 14,35 DAX 11.944,32 0,08 9,12 13,12 MDAX 25.393,99 0,57 143,47 17,63 TecDAX 2.755,11 0,48 13,28 12,45 SDAX 11.429,57 0,58 65,96 20,20 FTSE 7.437,96 0,27 20,01 10,25 CAC 5.488,59 0,05 2,88 16,02 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,01 0,00 -0,25 US-Zehnjahresrendite 2,50 0,00 -0,18 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:20 Do, 17:09 % YTD EUR/USD 1,1295 +0,33% 1,1285 1,1272 -1,5% EUR/JPY 126,42 +0,60% 126,21 125,68 +0,5% EUR/CHF 1,1319 +0,25% 1,1315 1,1306 +0,6% EUR/GBP 0,8646 +0,27% 0,8641 0,8615 -3,9% USD/JPY 111,92 +0,26% 111,83 111,49 +2,1% GBP/USD 1,3064 +0,07% 1,3062 1,3084 +2,4% Bitcoin BTC/USD 5.021,51 -0,05% 5.029,39 5.053,26 +35,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,16 63,58 +0,9% 0,58 +38,0% Brent/ICE 71,25 70,83 +0,6% 0,42 +29,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.293,28 1.292,60 +0,1% +0,68 +0,8% Silber (Spot) 15,02 14,97 +0,3% +0,05 -3,1% Platin (Spot) 898,23 891,50 +0,8% +6,73 +12,8% Kupfer-Future 2,93 2,89 +1,5% +0,04 +11,1%

