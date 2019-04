Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gerresheimer von 54,70 auf 55,90 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Der Spezialverpackungshersteller habe zwar solide, aber ansonsten nicht weiter bemerkenswert abgeschnitten, schrieb Analyst David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Studie. Adlington passte sein Bewertungsmodell nur geringfügig an. Es gebe weiterhin Anzeichen für Margendruck und die Aktien seien angesichts des geringen Gewinnwachstums überbewertet./la/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2019 / 08:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2019 / 08:19 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2019-04-12/10:59

ISIN: DE000A0LD6E6