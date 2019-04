Von Jacob Bunge und Olaf Ridder

CHICAGO/FRANKFURT (Dow Jones)--Im juristischen Streit um angebliche Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat muss sich Bayer jetzt einem Schlichtungsverfahren unterziehen. Richter Vince Chhabria, der für hunderte von Klagen zuständig ist, die in einer sogenannten Multi-District-Litigation in San Francisco zusammengefasst sind, nahm am Donnerstag einen bereits für Ende Mai angesetzten Prozess von der Tagesordnung und ordnete stattdessen eine Mediation an.

Bayer hatte kürzlich ein Jury-Verfahren unter dem Vorsitz von Chhabria verloren und im vergangenen Sommer bereits eines auf bundesstaatlicher Ebene. Der Richter erklärte, zum aktuellen Zeitpunkt der Verfahren sei es besser, die Ressourcen aller Beteiligten dafür zu nutzen, um die weiteren Fälle vorzubereiten und zu entscheiden, welche abgewiesen und welche an andere Gerichte verwiesen werden sollten. Dazu ist für den 22. Mai eine Anhörung vorgesehen.

Ein Sprecher von Bayer erklärte: "Wir werden selbstverständlich dem Beschluss des Gerichts hinsichtlich des Eintritts in eine Mediation Folge leisten." Zugleich wies er darauf hin, dass bisher nur zwei Jury-Urteile in erster Instanz vorlägen und diese Verfahren bislang keine Berufung durchlaufen hätten. "Daher werden wir uns auch weiterhin darauf konzentrieren, unsere glyphosatbasierten Herbizide und deren Sicherheit vor Gericht zu verteidigen."

Eine Sprecherin der Klägeranwälte wollte sich unmittelbar nicht äußern.

Gegenwärtig läuft in erster Instanz ein Glyphosat-Prozess im kalifornischen Oakland. Er wird unabhängig von der Mediation fortgesetzt. Auch will Bayer im Fall der kürzlich ergangenen Jury-Entscheidung unter Vorsitz von Vince Chhabria in San Francisco, bei dem der Kläger Ed Hardeman 80 Millionen Dollar zugesprochen bekommen hatte, beim Prozessgericht verschiedene Anträge stellen. Im Berufungsfall Johnson, wo im vergangenen Jahr auf 79 Millionen Dollar Schadensersatz entschieden worden war, bereitet Bayer die Berufungsbegründung vor.

