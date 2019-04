Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Puma vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 625 Euro belassen. Dank einer starken Entwicklung in Asien dürfte der Sportartikelhersteller sein Ziel eines organischen Wachstums von 10 Prozent übertroffen haben, schrieb Analystin Anne-Laure Bismuth in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebit) erwartet sie 29 Prozent höher./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2019 / 14:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2019-04-12/11:08

ISIN: DE0006969603