Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Innogy auf "Hold" mit einem Kursziel von 38,40 Euro belassen. Aufgrund der nicht erfolgten Fusion der verlustträchtigen britischen Vertriebstochter Npower mit SSE habe er seine Prognosen für das Ökostromunternehmen reduziert, schrieb Analyst Adam Dickens in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sieht aber keinen Grund, warum die Aufspaltung des Unternehmens nicht wie geplant erfolgen sollte./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2019 / 15:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A2AADD2