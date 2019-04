FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 880 (1000) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS GEM DIAMONDS PRICE TARGET TO 90 (115) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS MEDICLINIC PRICE TARGET TO 410 (460) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS MICRO FOCUS TO 'EQUAL WEIGHT' ('OVERW.') - TARGET 2000 (1800) P - BARCLAYS CUTS PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 30 (52) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SOUTH32 PRICE TARGET TO 230 (260) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SPIRE HEALTHCARE PRICE TARGET TO 115 (130) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS STANDARD LIFE ABERDEEN TO EQUAL WEIGHT (OW) - TARGET 295 PENCE - BARCLAYS INITIATES ASHMORE GROUP WITH 'EQUAL WEIGHT' - TARGET 465 PENCE - BARCLAYS INITIATES INTERMEDIATE CAPITAL WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 1430 PENCE - BARCLAYS INITIATES JUPITER FUND WITH 'UNDERWEIGHT' - TARGET 330 PENCE - BARCLAYS INITIATES MAN GROUP WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 165 PENCE - BARCLAYS INITIATES SCHRODERS WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 3155 PENCE - BARCLAYS RAISES ACACIA MINING PRICE TARGET TO 250 (225) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2000 (1875) P - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 3370 (2740) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES COMPUTACENTER PRICE TARGET TO 1025 (940) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES FERREXPO PRICE TARGET TO 350 (310) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HOCHSCHILD MINING TARGET TO 185 (170) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 750 (695) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES LONMIN PRICE TARGET TO 75 (55) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 4150 (4100) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 550 (495) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS PLUS500 TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 770 (1800) PENCE - BERENBERG RAISES RHI MAGNESITA PRICE TARGET TO 5620 (5450) PENCE - 'BUY' - FTSE INDICATED +0.15% TO 7429 (CLOSE: 7417.95 ) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS IMI PLC PRICE TARGET TO 950 (990) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS RENISHAW PRICE TARGET TO 4100 (4570) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS MAN GROUP PRICE TARGET TO 155 (160) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES BP PRICE TARGET TO 625 (600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SHELL B PRICE TARGET TO 2850 (2700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SHELL PRICE TARGET TO 2850 (2700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES WH SMITH PRICE TARGET TO 2450 (2300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS PLUS500 PRICE TARGET TO 1000 (1760) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES TARSUS GROUP PRICE TARGET TO 395 (375) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES CENTRAL ASIA METALS PRICE TARGET TO 300 (275) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS DUNELM GROUP TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 920 (810) PENCE - UBS CUTS FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 1050 (1100) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES KAZ MINERALS TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 900 (700) PENCE



