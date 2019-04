BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Wirtschaft wird aktuell von einer schwachen Weltkonjunktur in ihrer Entwicklung gedrosselt, während die starke Binnenkonjunktur stützend wirkt. Das erklärte das Bundeswirtschaftsministerium am Freitag in seinem jüngsten Monatsbericht. Dennoch erwartet das Ministerium keine längere Schwächephase, da wichtige binnenwirtschaftliche Auftriebskräfte weiterhin "intakt" seien.

"Die Beschäftigung und die Einkommen steigen und sorgen für eine Ausweitung der privaten Konsumausgaben. Hinzu kommen noch expansive fiskalische Maßnahmen, von denen neben den privaten Haushalten auch die staatlichen Konsumausgaben und Investitionen profitieren", hieß es in dem Monatsbericht. "Auf die etwas weitere Sicht sind die Weichen daher in Richtung Erholung gestellt. Die globale Wirtschaft wird ihre aktuelle Schwäche nach und nach überwinden und auch der heimischen Industrie wieder günstigere Absatzperspektiven bieten."

Hauptriskofaktoren für die deutsche Wirtschaft sind dabei allerdings die internationalen Handelskonflikte und der ungeklärte Brexit, warnte das Ministerium.

Deutsche Exporte litten bereits wegen derzeit fehlender Impulse aus dem weltwirtschaftlichen Umfeld, und Unternehmen gingen aktuell nicht von einer deutlichen Belebung aus, so die Ökonomen. Auch bleibe der Ausblick für die Industrie angesichts des deutlichen Rückgangs der Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe sehr verhalten.

In der Binnenkonjunktur sieht das Ministerium mehr Grund zum Optimismus. Im laufenden Quartal dürften sich die privaten Konsumausgaben beleben, so das Ministerium. Für den Arbeitsmarkt erwarten die Ökonomen eine langsamere Gangart beim Beschäftigungsaufbau, aber die positive Entwicklung am Arbeitsmarkt soll ungeachtet der konjunkturellen Abschwächung weiter anhalten.

Der Ausblick kommt wenige Tage bevor Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Mittwoch die neue Frühjahrsprognose der Bundesregierung präsentiert. Es wird mit einer deutlichen Korrektur nach unten gerechnet. Im Januar hat die Bundesregierung einen Anstieg des preisbereinigten Bruttoinlandprodukts (BIP) um 1,0 Prozent prognostiziert.

