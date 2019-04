Netfonds AG erweitert Vorstand um Ressort 'IT & Prozesse' DGAP-Ad-hoc: Netfonds AG / Schlagwort(e): Personalie/Rechtssache Netfonds AG erweitert Vorstand um Ressort 'IT & Prozesse' 12.04.2019 / 11:25 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Netfonds AG erweitert Vorstand um Ressort "IT & Prozesse" Hamburg, 12. April 2019 - Die Netfonds AG erweitert ihren Vorstand auf Beschluss des Aufsichtsrats vom 12. April 2019 um das Ressort "IT & Prozesse". Mit Wirkung zum 1. Mai 2019 wird daher Herr Diplom-Wirtschaftsinformatiker Dietgar Völzke (41) aus Hamburg als neues Mitglied in den Vorstand der Gesellschaft berufen. Mit der Erweiterung des Vorstandes trägt Netfonds dem starken Wachstum der Gruppe insbesondere in den Bereichen SaaS (Software as a Service) sowie Daten- und Prozessmanagement Rechnung. Dietgar Völzke war zuletzt als mehrjähriger Leiter Business Processes & IT-Strategy der Volkswagen Financial Services AG tätig und verfügt somit über einen optimalen technischen und branchenspezifischen Hintergrund für die Position. Mit seinem Knowhow aus der Finanz- und Automobilbranche in den Bereichen Automatisierung und Robotics, die sowohl im Front Office als auch im Back Office eine zunehmende Rolle spielen, wird Dietgar Völzke sowohl die bestehenden Strukturen der Netfonds Gruppe optimieren, als auch den Weg der Gesellschaft für weiteres nationales und internationales Wachstum bereiten. Kontakt Ingo Middelmenne Head of Investor Relations Netfonds AG Heidenkampsweg 73 20097 Hamburg Mobil +49 - 174 - 90 911 90 Tel.: +49 - 40 - 822 267 355 E-Mail: imiddelmenne@netfonds.de Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Über die Netfonds Gruppe Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung, Transaktionsabwicklung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden eine webbasierte Technologieplattform zur Verfügung, die es Nutzern aus der Finanzindustrie ermöglicht, Finanzmarkttransaktionen vollumfänglich, sicher und vor allem in jeder Hinsicht konform mit den relevanten MiFID-II-Vorgaben abzuwickeln. Das Angebot ist maßgeschneidert auf vielfältige Anforderungen des Tagesgeschäfts von Fondsgesellschaften, Vermögensverwaltern, Finanzberatern bis hin zu Spezialbanken und Versicherungen. Kunden von Netfonds profitieren somit von der modernsten Softwarelösung am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaues Produktmarketing ermöglicht. Mit insgesamt 165 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Jahr 2017 bei Brutto-Konzernumsätzen in Höhe von 86 Mio. EUR einen Netto-Konzernumsatz von 17,1 Mio. EUR. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München notiert und über XETRA handelbar. 12.04.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Netfonds AG Heidenkampsweg 73 20097 Hamburg Deutschland Telefon: +49 40 822267 0 E-Mail: info@netfonds.de Internet: www.netfonds.de ISIN: DE000A1MME74 WKN: A1MME7 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access) EQS News ID: 799401 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 799401 12.04.2019 CET/CEST ISIN DE000A1MME74 AXC0108 2019-04-12/11:26