Der Schüttgut-Industrieverband ist seit seiner Gründung vor sieben Jahren auf inzwischen 80 Mitglieder angewachsen. Da es in Deutschland nicht an Verbänden mangelt, ist das beachtlich. Was sind die Gründe für den Erfolg? Henning: Mittlerweile hat unser Verband sogar mehr als 90 Mitglieder. Wir hören, dass bei unseren Unternehmen und den persönlichen Mitgliedern die Spezialisierung auf Schüttgut sehr gut ankommt. Ob Anbieter von Technik oder Dienstleistung, alle unsere Mitglieder sind echte Experten, die sich in größeren Verbänden nicht wiederfinden. Diese Marktlücke besetzt der Deutsche Schüttgut-Industrie Verband sehr erfolgreich. Der Innovation Summit, der dieses Jahr am 8. Mai im Haus der Technik in Essen stattfindet, ist das beste Beispiel. Die Fachvorträge halten Spezialisten, die ganz konkrete Lösungen oder Untersuchungen vorstellen. Kunden oder Nutzer erfahren kompakt an einem Tag, welche Vorteile sie davon haben. Das Format war schon im vorigen Jahr sehr erfolgreich.

Wie geht es der Branche und den Herstellern von Schüttguttechnik derzeit?

Henning: 2018 war ein außergewöhnlich gutes Jahr, unsere Mitglieder waren sehr zufrieden. ...

