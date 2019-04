Bern - Die Post und der Drohnenhersteller Matternet nehmen die Flüge im Dienste der Gesundheit in Zürich und Lugano wieder auf. Dies nachdem die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST die Ursache der kontrollierten Notlandung der Drohne über dem Zürichsee geklärt hat: Ein Kurzschluss hatte zum Vorfall geführt. Die Sicherheit hat für alle Beteiligten oberste Priorität, wie die Post in einer Mitteilung am Freitag schreibt. Deshalb hat der Hersteller an den Drohnen Veränderungen vorgenommen. Diese hat das Bundesamt für Zivilluftfahrt freigegeben. Die Post ist mit autonomen und kommerziellen Drohnen Pionierin in der Schweiz. Die Drohnen haben bisher in Lugano, Zürich und Bern über 3000 Flüge absolviert.

Am 25. Januar musste eine Drohne, die Laborproben über den Zürichsee transportierte, eine kontrollierte Notlandung einleiten und landete im Zürichsee. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST hat die Ursache des Vorfalls geklärt. Gemäss Abschlussbericht der SUST hat mit grosser Wahrscheinlichkeit ein Kurzschluss zur Notlandung der Drohne geführt. Der Kurzschluss hat die Stromversorgung zum GPS unterbrochen. Die Sicherheitsmechanismen der Drohne haben daraufhin einwandfrei funktioniert: ...

