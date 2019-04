Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner hat die jüngste Entscheidung des Bundessicherheitsrats für eine Rüstungslieferung kritisiert, die für Saudi-Arabien bestimmt ist. "Ich bleibe bei der strikten Aussage im EU-Wahlprogramm der SPD", sagte Stegner den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" (Samstagsausgaben).



"Rüstungsexporte in Krisengebiete und Diktaturen lehnen wir ab", so der stellvertretende SPD-Vorsitzende weiter. Für Saudi-Arabien sei damit alles gesagt, so Stegner. Das Königreich ist am Krieg im Jemen beteiligt.